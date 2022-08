Star Wars-våben solgt for millionbeløb på auktion

Det skal dog siges, at der blot er tale om en attrap, som blev lavet til filmen ud af dele fra blandt andet en gammel Mauser-pistol, et kikkertsigte fra et gammelt maskingevær og en lyddæmper.

Der blev fremstillet tre eksemplarer til brug under optagelserne, men de to af dem eksisterer ikke længere.

Det sidste eksemplar har været skilt ad, men fremstår nu så tæt på sit originale udseende som muligt.