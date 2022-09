Gysets mester er stadig skræmmende

Det gælder også for eksempel filmen ”The Dark Tower”, som Stephen King har skrevet om i syv-otte bøger.

Filmen med Idris Elba og Matthew McConaughey på rollelisten kom i 2017 og er instrueret af danske Nikolaj Arcel.

Stephen King er den nulevende forfatter, der har fået filmatiseret flest af sine bøger, og det er svært at holde overblikket over dem alle, men det er mindst 60 filmatiseringer. Dertil kommer en lang række tv-serier og miniserier.

I bøgernes verden har han solgt flere end 350 millioner eksemplarer.

Stephen King bor i dag i staten Maine, hvor han også er vokset op. Her bor han sammen med sin kone, Tabitha. De har tre børn sammen og en flok børnebørn.

Han har gennem årene modtaget et hav af priser. I 2003 modtog han Lifetime Achievement Award af National Book Awards, og samme år modtog han også The National Book Foundation Medal for Distinguished Contribution to American Letters.

Derudover har han bl.a. vundet Horror Guild Award seks gange; Bram Stoker Award 13 gange, senest i 2013 for ”Doktor Søvn”. Locus Award har han været nomineret til et utal af gange og vundet fem gange.

Han vandt Los Angeles Times Book Award i 2011, og tre gange har han vundet Mystery Writers of America for blot at nævne nogle.

/ritzau/