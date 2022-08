Det kulminerer i en jagt. Her sårer en ung dreng en rå med sit spyd, hvorefter han betragter det døende dyr. Hans far opsporer dem, dræber endegyldigt byttet og påfører så rituelt sønnens ansigt dets blod - et dvælende og iskoldt ”kærtegn”.

Herefter. Krydsklip til den egentlige handling og en genkendelig nutid, som prologen dog ligesom bløder ind i. Også den er karakteriseret ved den interessante spænding mellem en nænsom, scenisk og let distanceret lyriske prosa og det mørke, voldsomme stof den udfolder. ”Sønnen” er netop en fortælling om den forbindelse mellem natur, vold, og maskulinitet som etableres indledningsvist; og en fortælling der, desværre også viderefører prologens insisterende mytiske tyngde.