”Holding Back the Years”, ”Money’s Too Tight (to Mention)”, ”The Right Thing”, ”It’s Only Love”, ”A New Flame”, ”You’ve Got It”, ”If You Don’t Know Me By Now”, ”Stars” og ”Something Got Me Started”.

Det er blot et udvalg af de store hits, der gjorde Simply Red til en af verdens mest succesfulde popgrupper i sidste halvdel af 1980’erne og første halvdel af 1990’erne. Mere end 50 mio. solgte plader er det blevet til.