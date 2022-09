18/09/2022 KL. 16:00

Forfatter og debattør Lone Nørgaard holder sig i form med daglige debatindlæg og gymnastik

70 år: Cand.mag. og forfatter Lone Nørgaard har som mangeårig debattør udtrykt sig kritisk over for islam. Aktuelt er hendes fokus på det, hun kalder ”corona-bedraget”, og på statens ageren i konflikten mellem Rusland og Ukraine. Hendes behov for at stå offentligt frem med sine holdninger har kostet på både den familiære og venskabelige front, erkender hun.