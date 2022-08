Den er ikke let at finde, men dér er den – langt inde i Nordskoven ved Silkeborg.

»Kæmp for alt, hvad du har kært«, står der på den lille flade sten, som – forsynet med et påmalet Dannebrog og et hjerte – er anbragt ved foden af den store granitsten i Silkeborg-skoven, og som er rejst til minde om skovarbejderen Hans Krarup Andreasen, der af mange regnes for værende den første danske frihedskæmper under Anden Verdenskrig.