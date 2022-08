14/08/2022 KL. 16:25

Bob Dylans advokater kræver erstatning efter beskyldninger om misbrug af 12-årig pige for 57 år siden

En 68-årig kvinde anklagede sidste år Bob Dylan for at have krænket hende seksuelt i 1960'erne. Sagen er siden faldet, og rockstjernens advokater kræver nu erstatning.