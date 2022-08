Tredje sæson af Riget udtaget til endnu en stor filmfestival

Lars von Trier har stået bag meget andet end kultserien ”Riget”, og han har modtaget stor international hæder for en del af de værker, han har instrueret.

I 2000 fik han Guldpalmen ved filmfestivalen i Cannes for ”Dancer in the Dark”, der også blev nomineret til en Oscar og en Golden Globe. Han er også instruktøren bag store filmtitler som ”Breaking the Waves”, ”Antichrist” og ”Nyphomaniac”.