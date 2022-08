Den 47-årige sanger har også lavet musik i andre konstellationer, senest med bandet Hugorm, som for nylig har spillet på Smukfest.

Den nye dommer får selskab af sangeren Kwamie Liv, som sidste år var med for første gang.

Også veteranen Thomas Blachman vender tilbage, når ”X Factor” løber over skærmen i begyndelsen af 2023.

For hans vedkommende bliver det 15. gang, at han skal være mentor for de håbefulde deltagere. Han har været dommer i samtlige sæsoner med undtagelse af en enkelt omgang i 2010.

Værtsrollen udfyldes også af et velkendt ansigt. Det bliver nemlig endnu en gang Sofie Linde, der skal styre dommere og deltagere gennem ”X Factor”.

Simon Kvamm er ny som dommer, men dog ikke helt ukendt i X Factor-regi. Hugorm spillede nemlig ved finalen i 2021.