Ny vært: Komiker indtager Vild med dans

32-årige Martin Johannes Larsen kender nogle måske fra Instagram-profilen ”Lidt til lægterne”, hvor han sammen med forsangeren fra bandet Phlake skrev numre til medlemmerne af herrelandsholdet under EM i fodbold sidste år.

- Jeg er jo komiker, men jeg har altid tænkt, jeg gerne ville bevæge mig mod en værtsrolle. Derfor er jeg meget glad og stolt over, at TV 2 har valgt at gå med mig, siger han i pressemeddelelsen.

- Min allerstørste opgave og indstilling til programmet er at være 100 procent mig selv og forhåbentlig lade dette smitte af, siger han.