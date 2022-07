En anden af folkemusikkens helt store helte, Paul Simon, overraskede også med en koncert på festivalen, skriver Rolling Stone. Paul Simon dukkede uanmeldt op i slutningen af en hyldest til hans musik ledet af ”Nathaniel Rateliff and the Night Sweats”. 80-årige Paul Simon annoncerede, at han ikke længere ville turnere i 2018, og har siden da kun optrådt offentligt sporadisk.