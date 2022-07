Det skyldtes ikke mindst en lagerforvalter, Peter Rindal, der mente, at det var hul i hovedet, at fonden havde betalt 1400 skattekroner for en skulptur, som ikke rigtig forestillede noget.

Værket, som i dag tilhører kunstmuseet i Herning, var lavet i metal.

Den vrede lagerforvalter tog initiativ til en underskriftsindsamling på sin arbejdsplads. Den bredte sig, og snart havde 50.000 mennesker skrevet under på protesten.

Det blev kickstarten til ”rindalismen” og en debat om statens rolle i forhold til kunst og kultur, men også til Peter Bonnéns karriere.