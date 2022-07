20/07/2022 KL. 16:15

For abonnenter

Stjernepar fandt gnisten igen knap tyve år efter aflyst bryllup

Et af 00'ernes hotteste par i Hollywood, Jennifer Lopez og Ben Affleck, er blevet gift godt tyve år efter, de gik fra hinanden. De har altid holdt ved, at mediernes besættelse af dem var medvirkende til at ødelægge forholdet.