Viaplay genoptager midlertidigt produktion af tv-serier i Danmark

Producentforeningen og Create Denmark havde oprindeligt lavet en aftale, der deler rovet. Aftalen trådte i kraft i januar og skulle sikre kunstnere en større bid af kagen.

Men streamingtjenesterne mente, at det kom til at koste dem for meget til, at de ville producere fiktionsindhold i Danmark.

Det fik blandt andet Viaplay til at stoppe med produktionen af fiktionsindhold i Danmark.

Men med en midlertidig aftale mellem de tre parter kan det altså begynde igen. Det oplyser parterne mandag.