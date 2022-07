Kunstner dømt for at bringe billede af afhugget hoved

Han er også dømt for i fem tilfælde at have brudt et navneforbud for en person, der var sigtet i en straffesag.

Det gjorde han på forskellige internetfora. Her skrev han indlæg med overskrifter såsom ”Fremmedkriger fra Islamisk Stat der er i familie med (den dengang sigtedes navn, red.) er blevet anholdt i Københavns Lufthavn”.

Til gengæld er han blevet frifundet for to andre anklagepunkter, som handler om at have blufærdighedskrænket en journalist fra Berlingske samt at have taget et billede i Retten i Aalborg.

Samlet koster det ham 60 dages betinget fængsel, 80 timers samfundstjeneste samt en bøde på 25.000 kroner, oplister han.

- Jeg synes, at det er en hård dom, skriver Uwe Max Jensen.