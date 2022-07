13/07/2022 KL. 13:00

Pernille Rosendahl vil have Spotify til at tage mere ansvar for musikbranchen

Det er ikke holdbart, at verdens største musiktjeneste har råd til et milliardsponsorat af en fodboldklub, når selv dygtige sangskrivere må leve for mindre end en dagpengesats, mener to fremtrædende kvinder på den danske scene. Spotify afviser kritikken.