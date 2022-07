De røde badeshorts er lagt på hylden

Masser af sange

Det er ikke kun inden for skuespillet, at han har talent - han kan også synge. Sangdebuten fik han i 1977 på ”The Merv Griffiin Show”, hvor han optrådte med introsangen til ”The Young and the Restless”.

Siden da er det blevet til 15 album, hvoraf det seneste, ”Party Your Hasselhoff”, udkom i 2021.

Selv om sangkarrieren aldrig har høstet meget succes i hjemlandet USA, er særligt tyskerne store fans.

Blandt andet optrådte han ved Berlinmurens fald i 1989 med sangen ”Looking for Freedom”, der i tiden efter blev meget populær.

Siden ”Baywatch”-tiden har det været småt med filmroller for skuespilleren.

I en årrække var han dommer i ”America’s Got Talent”, og i 2017 havde han en gæsteoptræden i filmen ”Baywatch”, der foregår i samme univers som serien.