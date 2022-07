Caan blev født den 26. marts 1940 og var søn af jødiske indvandrere fra Tyskland.

Han valgte som ung at studere jura i New York, men ”kedede sig gudsjammerligt”.

Han tog i stedet for en eksamen i teaterkunst og spillede i komedier på Broadway-teatre omkring 1960.

Caan filmdebuterede i 1963 i ”Irma la Douce” og blev et efterspurgt navn gennem 1970’erne og 80’erne.

Han har flere gange i løbet af sin karriere spillet gangster - og han har endda indrømmet at have haft visse forbindelser til den rigtige mafia.

I 1993 stillede han blandt andet en garanti på to millioner dollar for at få sin ”nære ven” Ronald Lorenzo på fri fod i en sag om narkosalg og forbindelser til den magtfulde mafiafamilie i New York, Bonnano-syndikatet.