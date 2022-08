Et liv som hitmager i baggrunden

»Jeg er begejstret for den succes, jeg har haft. Du vil jo altid bare gerne have, at folk hører din musik,« siger John Hiatt i et interview med New York Times.

Først i slutningen af 1980’erne begyndte han at blive anerkendt som sanger i sin egen ret. Selv om han nærmer sig de 70 år, turnerer han stadig landet rundt og spiller samt skriver sange.

John Hiatt har en kone og fire voksne børn, hvoraf en af dem, Lilly på 24 år, følger i farens fodspor og er aspirerende sanger og sangskriver i Nashville.

/ritzau/