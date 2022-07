Kunstner med kærlighed for swimmingpools

Det er siden blevet overgået af Jeff Koons’ stålskulptur af en kanin. Den blev i maj 2019 solgt for 91,1 millioner dollars – svarende til omkring 607 mio. kr.

Ud over swimmingpools i det solrige Californien er Hockney også glad for at portrættere personer, han kender, og som står hans hjerte nært, skriver Tate.

I værkerne forsøger han at illustrere portrætpersonernes personligheder ved at male personkarakteristiske detaljer.

Ifølge den britiske encyklopædi Britannica fortsætter David Hockney sit kunstneriske arbejde. Det foregår dog ikke kun på det hvide lærred, men bliver også til på en iPad.

Sidste år blev et af hans iPad-værker ”Et år i Normandiet”, der er en illustration af en naturskøn have, udstillet på et museum i den franske hovedstad, Paris.