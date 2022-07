Teaterlegenden Peter Brook er død 97 år gammel

Peter Brook holdt sig dog ikke kun til teaterverdenen.

I 1963 instruerede Peter Brook også filmatiseringen af klassikeren ”Fluernes Herre”, som handler om en gruppe engelske skoledrenge, der strander på en øde ø efter et flystyrt.

Her opretter de deres eget samfund, men deres kamp for at overleve bliver hurtigt til en kamp mod hinanden.

I et interview fra 2017 talte Peter Brook om, hvor vigtigt det er ”at svømme mod strømmen og opnå det, vi kan, indenfor vores valgte felt”.

- Skæbnen ville, at mit var teater, og indenfor det har jeg et ansvar for at være så positiv og kreativ, som jeg kan, sagde han i interviewet, som The Guardian bragte.

Peter Brook har boet i Frankrig siden 1970, hvor han fra 1974 har drevet teateret Theatre Buoffes du Nord i den franske hovedstad, Paris. Han blev dog født den 21. marts 1925 i London.