10/07/2022 KL. 10:25

For abonnenter

»Man risikerer at blive så bange for at miste sit publikum, at man ikke udvikler sig. Det er jo det, der er sket de sidste mange år«

Musikken er utidig og genren »har fået noget mormor over sig«. Samtidig er unge for uvidende til at forstå revyens referencer, mener forskellige revypersoner. Forklaringerne på, hvorfor unge ikke vil se revy, står i kø. Men er det et problem for den danske tradition, at unge ikke deltager?