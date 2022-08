22/08/2022 KL. 09:00

Trine Bang ser frem til Kulturmødet på Mors, som meget gerne vil sprede kulturen bredt ud blandt folk

Aktuelt portræt: Hun vil åbne folks øjne for, hvad kunsten kan i en foranderlig verden. Med et mangfoldigt program for Kulturmødet Mors, der åbner torsdag, glæder direktør Trine Bang sig til at synliggøre, hvordan kunst kan bidrage til samfundsudviklingen. Hendes ønske er, at endnu flere vil blande sig i kunst- og kulturdebatten.