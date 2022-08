18/08/2022 KL. 09:00

For abonnenter

»Vi er mange, der bliver lokket på afveje, fordi det er så fristende at træffe det nemme valg«

50 år: Adda Djørup taler og skriver gerne om de udfordringer og moralske dilemmaer, vi står over for i vores hjørne af kloden. Men hun smider ikke med sten, for hun bor selv i et glashus. »Der er tusindvis af ting, jeg kunne kaste mig over for at gøre verden til et bedre sted, og jeg gør kun et par af dem,« siger den prisbelønnede forfatter.