10/08/2022 KL. 09:00

Richard Ragnvald synger sine muntre sange – også når livet gør ondt

75 ÅR ONSDAG: Selv om det er 29 år siden, at Richard Ragnvald udgav sangen ”Kære lille mormor”, ligger den stadig på andenpladsen over de mest spillede numre på radioprogrammet ”Giro 413”. Bag ørehængeren gemmer sig historien om en musiker, der har en forkærlighed for det idylliske, men som tidligt lærte, at livet ikke er let som en sang.