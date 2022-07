Sådan er det også med digte. Det er ikke alle, der sætter sig i bevidstheden, så man får lyst til at vende tilbage. Eller bare at læse videre.

I virkeligheden har lyrikken det svært herhjemme. Også den anmelderroste. I disse år er det de færreste digtere forundt at blive berømte for deres arbejde. De fleste digtsamlinger udkommer blot i nogle få hundrede eksemplarer, og som regel er der ikke brug for at starte trykken op igen og lave flere oplag end det første. Men der findes undtagelser.