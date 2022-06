Vikingeskibe får millionstøtte til at komme i sikker havn

Det har nemlig været et tilbagevendende problem for museet at holde forøget vandstand og stormflod for døren i den nuværende bygning, der ligger ud til Roskilde Fjord.

- Hvert eneste år, når risikoen for stormflod sætter ind, går vi med skuldrene op over ørerne og er ekstremt bekymrende for, om der skal komme en stormflod og gøre skade på skibene, siger Tinna Damgård-Sørensen.

Ifølge museumsdirektøren har stormflod allerede lavet skade på skibenes nuværende bygning. Og det har betydet, at der hvert efterår bliver sat en plade op på bygningens facader for at sikre skibene.