To ud af 59 voldtægtssager på Roskilde Festival har udløst dom

Trine Baumbach, som er professor i strafferet ved Københavns Universitet, kalder ifølge Politiken antallet af domme ”meget lavt”. Det viser, at både festivalen og politiet har fejlet, mener hun.

- Det er simpelthen ikke godt nok. Det viser, at man ikke har prioriteret det som et vigtigt område, hvilket er beskæmmende, siger hun til avisen.

Det afviser politiinspektør ved Midt- og Vestsjællands Politi Brian Bang-Rasmussen over for Politiken.

Han ville dog ønske, at tallene så anderledes ud. Han kalder det åbenlyst, at ”hverken for politiet eller ofrene er det på nogen måde tilfredsstillende, at så få sager fører til dom”.