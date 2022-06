15/06/2022 KL. 11:45

For abonnenter

Uoprettelige skader på ikonisk kjole sender Kim Kardashian i stormvejr

Kim Kardashian gjorde en indsats for at kunne bære en ikonisk kjole, som har tilhørt Marilyn Monroe. Nye billeder af kjolen er årsag til, at hun beskyldes for at have ødelagt den.