12/07/2022 KL. 09:00

Martin Østergaard forlod journalistik for at hjælpe mennesker gennem kriser og knas med kærligheden

60 år: Martin Østergaard brød igennem med bogen ”Vejen til mandens hjerte” og skiftede fag fra journalist til psykoterapeut på fuld tid. Han lever og ånder for at bringe sine klienter et bedre sted hen i deres liv, og når det giver mening, bringer han gerne sine personlige erfaringer i spil i arbejdet.