Livet på landet er Anne Marie Løns store inspiration som forfatter

Kartoffelrækker.

Det ord betyder to vidt forskellige ting, om du har hjemme i storbyens larm eller i landets idyl. For nogle betyder det frodige marker med bredbladede planter i lange linjer. For andre, små gader med tætpakkede rækkehuse på Østerbro i København.

Men der er meget andet, der er forskelligt fra en levevis langs de hullede markveje i Jylland og til livet i de moderne metropoler.