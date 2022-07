Ligestilling blev hendes hjertesag

Boel Jørgensen mente, at det skulle være muligt både at have et velfungerende familieliv og et arbejde som lektor, professor og forsker. Derfor vedtog hun, at alle personalemøder på RUC skulle slutte senest klokken 16.

Efter nogle år hvor RUC var truet på sin eksistens, men endte med at overleve, blev Boel Jørgensen i 1989 headhuntet af Det Kongelige Teater og ansat som teaterchef. Det viste sig at være noget af en mundfuld.

Blandt andet fandt Boel Jørgensen sig i 1991 nødsaget til at fyre operachefen for anklager om sexchikane, hvorefter han kvitterede med et sagsanlæg mod Det Kongelige Teater.

Efter tre år i chefstolen forlod Boel Jørgensen sin stilling.

Om sit gåpåmod har hun forklaret, at hun som barn lærte at være selvstændig, og fra hun var 14 år fik hun lov at rejse på ferie til europæiske storbyer kun i selskab med en veninde.