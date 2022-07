Fra en tidlig alder lærte Saszeline Emanuelle Dreyer (født Saseline Sørensen) at performe og og please musikbranchen, da hun sammen med søsteren Heidi, der i dag hedder Suriyatim Jyrk, først kom frem som den ene halvdel af popduoen S.O.A.P., der hittede nationalt såvel som internationalt med sange som ’’Let Love Be Love’’, ”This Is How