14/06/2022 KL. 16:00

Festivalerne er klar til at tage imod et opstemt publikum

Fredagsrock i Tivoli blev aflyst og for nylig led vm-fodbold på storskærm samme skæbne. Begge gange var publikums adfærd grunden. Efter en koncert blev stoppet på Jelling Festival, lyder spørgsmålet, om festivalerne er klar til et publikum, som har savnet øl og musik i to år.