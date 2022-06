Eksmand dukker op til Britney Spears' bryllup og bliver anholdt

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

40-årige Britney Spears og 28-årige Sam Asghari skal efter planen sige ja til hinanden torsdag amerikansk tid.

Men kort før bryllupsceremonien begyndte sangerindens tidligere partner Jason Alexander, som hun kortvarigt var gift med i 2004, at sende live på Instagram uden for Spears’ hjem i Los Angeles.

I videoen siger han blandt andet, at han er der for at ”crashe” brylluppet - altså at dukke op uden at være inviteret.

Optagelser viser også, at han bilder en sikkerhedsvagt ind, at han er inviteret af Britney Spears, mens han fortæller, at hun var hans første og eneste hustru.