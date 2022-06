Filmfolk efter produktionsstop: Den nye aftale holder ikke

Viaplay, som er den seneste streamingtjeneste til at stoppe produktionen af dansk indhold, har tidligere sagt, at tv-selskabet i øjeblikket har gang i flere danske produktioner som del i deres ambition om at lancere minimum ti fiktionsserier og film fra Danmark om året.

Selskabet vil i samarbejde med de to parter forsøge at finde en midlertidig løsning for ”et mindre antal produktioner”, der skal laves inden for den næste måned.

Ifølge Benjamin Boe Rasmussen har Netflix indtil videre stoppet arbejdet med to danske produktioner. Det har han sagt til Politiken.