Stine Høholt har stået fast på kunst som et livsgrundlag gennem hele sin spraglede karriere i museumsverdenen

Institutionen kalder hun et ”omnibusmuseum”. Som hun siger:

»Vores hovedfokus ligger på foto- og billedkunst, men vi vægter at have et bredt program med noget at hente for mange forskellige mennesker. Vores ambition er at være en sværvægter i den danske museumsverden, og jeg er opsat på at få ting til at ske og på at gøre en forskel for alle vores gæster.«