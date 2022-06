Ny undersøgelse: Kun hver anden ung nyder en god bog

Det viser en undersøgelse lavet blandt godt 8.500 skolebørn fra femte til ottende klassetrin.

Undersøgelsen er lavet af Center for Anvendt Skoleforskning for Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

Det er ”tankevækkende”, at lysten til at læse falder i det tempo, lyder det fra Stine Reinholdt Hansen, ph.d. og læserforsker ved Center for Anvendt Skoleforskning på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

- Der er god grund til at være opmærksom på det. Simpelthen fordi jeg synes, det er vigtigt både personligt og fagligt, at de bliver ved med at læse og har lyst til det, siger Stine Reinholdt Hansen.