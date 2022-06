Det var Johnny Depp, der først sagsøgte sin ekskone for 50 millioner dollar og anklagede hende for injurier.

Årsagen var, at hun i 2018 skrev en klumme, hvor hun beskrev sig selv som en offentlig person, der har oplevet vold i hjemmet.

Amber Heard nævnte ikke Johnny Depps navn i klummen, der blev bragt i avisen The Washington Post.

Hun sagsøgte efterfølgende Depp for 100 millioner dollar for at kalde hende en løgner.

I en udtalelse giver Amber Heard udtryk for stor skuffelse. Hun fortæller, at hun er ”knust” over resultatet - også over de konsekvenser, som kendelsen ifølge hende kan få for andre kvinder.

- Den skuffelse, jeg føler i dag, kan ikke beskrives med ord, udtaler hun i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AFP.