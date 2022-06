For mindre end to år siden tabte Johnny Depp en sag mod den britiske tabloidavis The Sun. Avisen havde kaldt ham en ”wife beater” (hustrumishandler, red.).

Under en retssag i London blev det afgjort, at han flere gange havde overfaldet Amber Heard og fået hende til at frygte for sit liv.

Dusinvis af personer har vidnet under retssagen, herunder bodyguards, agenter, læger, venner og familie.

Depp og Heard har begge tilbragt flere dage i vidneskranken under retssagen, som er blevet sendt på tv. Fra vidneskranken har de skiftevis anklaget modparten for at begå vold i hjemmet.