I et skriftligt svar til Peter C. Kjærgaard 30. maj fastholder DR, at samtykket er gældende, og at programmet derfor udgives.

I svaret skriver DR også, at klagen ikke kan behandles, før programmet har været udsendt.

Onsdag oplyser Statens Naturhistoriske Museum, at Peter C. Kjærgaard fastholder sin klage og vil gå til Pressenævnet.

DR har tidligere forsvaret programmet ved at sige, at der er tale om satire.