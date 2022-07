08/07/2022 KL. 09:00

»Jeg savner at sidde i et venteværelse og bare glo ud i luften«

Mathilde Walter Clark har det anstrengt med sociale medier. De er spild af værdifuld tid, siger hun. Alligevel kan hun ikke lade være med selv at bruge dem. Den prisvindende forfatter længes efter håndskrevne breve og togture, hvor man kigger på landskaber i stedet for at glo ned i en skærm.