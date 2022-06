18/06/2022 KL. 07:00

For abonnenter

Der er et rigtigt menneske bag ethvert tal i statistikken

Det anslås, at 100 millioner mennesker over hele kloden i øjeblikket er på flugt. Det nye internationale museum Flugt i Oksbøl har til hensigt at sætte ansigt på de mennesker, der gemmer sig bag statistikkerne. Museet indvies af dronning Margrethe på lørdag.