For Terese Damsholt er skuespil og det spirituelle i centrum

I dag er Terese Damsholt skuespiller i Korsbæk på Bakken, hvor hun spiller forskellige Matador-figurer, der dukker op rundt omkring i ”byen”.

Udover skuespillet bruger Terese Damsholt også tiden på at udbyde coaching-forløb i selvudvikling.

De baserer sig på en oldgammel indiansk filosofi kaldet Earth Wisdom, som hun har studeret i over 20 år.

»Det er en uddannelse, som går ud på, at man er sig selv mest muligt. Forstået på den måde, at man får redskaber til at folde sit potentiale ud og blive et gladere menneske,« siger hun.

Privat er Terese Damsholt gift med skuespilleren Tom McEwan. Parret har sammen sønnerne Tim og Oliver, der begge arbejder som musikere.

/ritzau/