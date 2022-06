Føniksdesigneren, der gik fra ild til is

Ilden fortærede alt

Men i 2016 skete katastrofen. Hans designstudie i København blev ramt af en altødelæggende brand, hvor alt arkivmateriale, skitser, kollektioner og hans mønsterbibliotek blev til aske.

Projektet syntes uoverskueligt at fortsætte eller starte forfra for designeren.

Men han formåede alligevel at lave en ny kollektion på bare tre uger, som blev den sidste under designerens eget navn og med samme koncept som før.

Arbejdet med kollektionen, som bar præg af heftige referencer til flammehavet, beskriver han som terapeutisk:

»Jeg lavede dét show for at vise, at jeg ikke brændte med branden, men jeg vidste også allerede der, at jeg ikke ville lave et show til på samme måde,« sagde han til Soundvenue i 2016.