Liam Neeson med actionthrillernes evige hovedrolle

Den nordirske skuespiller Liam Neeson lærte med filmen ”Taken” fra 2008, at han fungerer særligt godt i roller som den hævntørstige actionhelt. Siden da har han nemlig hovedsageligt spillet den samme type rolle.

Men inden han fandt sin rette hylde, har han været vidt omkring.

Liam Neesons kærlighed for skuespil begyndte, da han gik på universitetet. Men inden han kunne leve af sin passion, kørte han både gaffeltruck og lastbil for at få mad på bordet.