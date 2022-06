»Han var træt af, at han var den eneste med et latterligt øgenavn. Så han fandt på navnet Frede Fup,« siger Frede Norbrink.

»I min verden er der for meget Anders And, Freddy Fræk og de der sjove ordspil over det. Det er lige muntert nok,« siger han og griner.

Han medgiver dog, at navnet viste sig at være et godt brand, fordi det er nemt at forholde sig til de to ord, mener han.

Rockbandet Frede Fup bragede igennem i 1980’erne, hvor musikgruppen sang sig ind i hjerterne på mange danskere med numre som ”Kaj og Stjernerne” og ”Sprut”.