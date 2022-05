Michelangelos første tegning af nøgent menneske solgt på auktion

Siden er det blevet stemplet som fransk nationalskat, hvilket betyder, at det ikke har måttet forlade fransk grund i 30 måneder.

Her fik franske museer samt landets regering mulighed for at købe værket.

Nu er det afsat til anden side, fordi ingen slog til.

Værket kan dateres tilbage til sidst i det 15. århundrede. Michelangelo selv døde i 1564 og var lidt af en multikunstner. Billedhugger, maler, arkitekt, tegner og digter.

Han har ifølge Den Store Danske efterladt sig omkring 500 kendte tegninger, primært opført i kul, rødkridt og med pen.

Michelangelo boede overvejende i Rom og Firenze og leverede kunst til tre forskellige paver.

Fra 1508 til 1512 brugte kunstneren sammenlagt 20 måneder på at udsmykke loftet i Det Sixtinske Kapel i Vatikanet i Rom. Det er siden blevet kategoriseret som hans hovedværk.