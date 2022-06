Det er efterhånden nogle år siden, at Jørgen Leth begyndte at skrive om sin egen alder.

Om hvordan det føles at få stive ben og dårlig balance, når man ser sig selv som en, der går gennem livet med faste skridt. Det handler om for enhver pris ikke at falde – og om ikke at få den der kalkunhals.

Nu fylder filmmageren, journalisten og digteren 85 år i en tid, hvor han har travlt med at gøre endnu en film færdig – denne gang om den danske jazzmusiker Jakob Bro.