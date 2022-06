»En multikunstner« kalder professor i film- og medievidenskab på Københavns Universitet Anne Jerslev amerikanske David Lynch, som hun netop har udgivet et digert engelsksproget værk om.

I den brede offentlighed er Lynch bedst kendt for at skabe kultserien ”Twin Peaks” fra 1990. Men kunstneren, der på én gang er mainstream og avantgarde, står for så meget andet, pointerer Anne Jerslev.